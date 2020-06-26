騰訊收購大馬串流平台iflix

騰訊（700）旗下的娛樂版圖將進一步擴大，據外電報道，騰訊確認已收購馬來西亞自選影像（VOD）影音串流平台iflix的部分資產，未有披露作價。騰訊表示，是次收購符合擴大旗下WeTV的發展，為用戶提供國際、本地和原創的各種類型和語言的高質量內容。



報道引述消息人士指出，騰訊收購iflix的內容、技術和資源，以擴大其在當地的業務，但交易不包括iFlix的債務。據了解，騰訊於初期會將iflix以獨立品牌經營，但最終目標是將iflix與自家的國際流動媒體平台WeTV合併。據悉，騰訊收購包括iflix的內容、技術及資源，而iflix的國際、本地、原創內容。



