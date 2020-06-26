中環IFC外望——孫正義退出阿里董事局

孫正義指，他的退出就像阿里巴巴聯合創始人馬雲退出軟銀董事局一樣，但這並不表示兩人之間存在任何分歧。他又強調，阿里巴巴仍然是軟銀投資組合中的明珠，會盡可能長期持有阿里巴巴股份。
阿里巴巴昨日公佈，軟銀集團創辦人孫正義辭職後，董事局將由10名成員組成，其中包括5名獨立董事，軟銀仍然有權提名一名董事進入董事局。據資料顯示，軟銀為阿里巴巴單一最大股東，持股大約為25%，以阿里巴巴周三（24日）市值4.75萬億元計，軟銀持股價值逾1.1萬億元。
IMF：金融市場與實體經濟脫節
國際貨幣基金組織（IMF）表示，在各國央行的有力支持下，全球金融狀況整體有所緩解，但金融市場與實體經濟的發展之間已出現脫節，這種脆弱性可能對復甦構成威脅。
IMF發佈最新一期《全球金融穩定報告》指出，風險資產價格在今年首季急劇下跌後反彈，而基準利率下降，導致金融狀況整體緩解。
IMF稱，面對嚴峻的市場壓力，各國央行採取迅速有力的舉措提振市場情緒，其中包括許多新興國家央行首次進行資產購買，從而幫助緩解金融狀況。疫情可能使其他金融系統脆弱性更加凸顯。對於某些借款人而言，高額債務或將失控，由於無力還債造成的損失，可能會考驗一些國家銀行系統的韌性。
該組織認為，目前有許多因素都可以導致風險資產價格下跌，包括更加嚴重和更長時間的經濟衰退、新冠疫情的二次爆發、國際地緣政治關係緊張化、全球不平等加劇造成社會動亂升級，以及對央行政策過於樂觀情緒，都可能改變投資者風險偏好和風險定價。
高瞻