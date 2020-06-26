中環IFC外望——孫正義退出阿里董事局

近年投資科網失利的軟銀集團創始人孫正義於昨日舉行的軟銀年度股東大會上，宣佈退出阿里巴巴（9988）董事局，並稱「作為董事，我從阿里巴巴『畢業』了」，但軟銀會盡可能持股阿里巴巴；同日阿里巴巴創辦人馬雲亦退任軟銀集團董事。



孫正義指，他的退出就像阿里巴巴聯合創始人馬雲退出軟銀董事局一樣，但這並不表示兩人之間存在任何分歧。他又強調，阿里巴巴仍然是軟銀投資組合中的明珠，會盡可能長期持有阿里巴巴股份。



阿里巴巴昨日公佈，軟銀集團創辦人孫正義辭職後，董事局將由10名成員組成，其中包括5名獨立董事，軟銀仍然有權提名一名董事進入董事局。據資料顯示，軟銀為阿里巴巴單一最大股東，持股大約為25%，以阿里巴巴周三（24日）市值4.75萬億元計，軟銀持股價值逾1.1萬億元。



IMF：金融市場與實體經濟脫節



國際貨幣基金組織（IMF）表示，在各國央行的有力支持下，全球金融狀況整體有所緩解，但金融市場與實體經濟的發展之間已出現脫節，這種脆弱性可能對復甦構成威脅。



IMF發佈最新一期《全球金融穩定報告》指出，風險資產價格在今年首季急劇下跌後反彈，而基準利率下降，導致金融狀況整體緩解。



IMF稱，面對嚴峻的市場壓力，各國央行採取迅速有力的舉措提振市場情緒，其中包括許多新興國家央行首次進行資產購買，從而幫助緩解金融狀況。疫情可能使其他金融系統脆弱性更加凸顯。對於某些借款人而言，高額債務或將失控，由於無力還債造成的損失，可能會考驗一些國家銀行系統的韌性。



該組織認為，目前有許多因素都可以導致風險資產價格下跌，包括更加嚴重和更長時間的經濟衰退、新冠疫情的二次爆發、國際地緣政治關係緊張化、全球不平等加劇造成社會動亂升級，以及對央行政策過於樂觀情緒，都可能改變投資者風險偏好和風險定價。



高瞻