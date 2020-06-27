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康基暗盤飆八成 每手賺6085元

2020-06-27 列印
　　新股熱潮再起，康基醫療（9997）及海吉亞醫療（6078）昨日公佈招股結果，其中康基醫療超購達988倍，凍資逾3094億元，成為新晉「新股雙料王」，該股暗盤飆逾八成，每手賺6085元。

　　康基醫療於香港公開發售部份超額認購約988.22倍，凍資額3094.77億元，成為今年「新股雙料王」。該股以招股價上限13.88元定價，一手中籤率僅9%，認購90手方穩獲一手。據耀才交易場資料顯示，康基收報26.05元，較招股價升逾87.7%，一手帳面賺6085元。

  海吉亞醫療同以招股價範圍上限定價，每股發售價18.5元，香港公開發售部份超額認購約607.56倍，一手中籤率為8.8%，認購50手才穩獲一手。海吉亞醫療於富途暗盤收報23.55元，較招股價升27.3%，一手帳面賺1060元。

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