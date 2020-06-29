憂疫情再爆發 七月下試支持 恒指力守二萬四關

港股於六絕月屢試二萬五大關均無功而還，在外圍第二波疫情加劇下，港股反彈乏力。證券界人士分析認為，早前資金過度追捧科網股，其他傳統股卻未見接力，料後市偏弱，半年結雖令港股有喘息機會，六月有望力保二萬四關，但七月開局或將下試支持。



美國多個州份疫情確診人數驟升，為經濟重啟的期望大潑冷水，facebook遭抵制事件，亦引發科網股插水，美股杜指上周五大跌730點。夜期收報24419點，低水131點；港股ADR比例指數則報24381點，較上周五收市跌167點，意味今早很可能低開。



港股ADR夜期齊向下



香港股票分析師協會副主席郭思治認為，今日恒指幾近肯定失守10天線，短期50天線約24150點若告失守，後市或步入反覆不明格局，建議投資者審慎部署。他指出，以目前大市氣氛來看，傳統基金或趁半年結粉飾櫥窗，但由於早前資金過份追捧新經濟股及科網股，撐起大市的騰訊（700）、港交所（388）等股進入調整，但傳統藍籌股未能接力，反映對後市看法保守。至於美國科網股集體下滑，他稱實體經濟不斷受損，新經濟股也無法獨善其身，資金流走反而引發更大沽壓，但相信局面只屬短暫，料整固後有力再升。



中投傲揚基金經理溫鋼城認為後市短期偏淡，但半年結因素，應可令恒指本月收在24000點之上，至七月才見明顯調整。他指出，由於港股彈力一直不及美股，故難以再大跌，而且中港疫情控制相對較好，以及市場資金充裕，估計六月初裂口低點23089點或不需回補，便完成調整。



對於《港區國安法》頒佈在即，溫指對市場而言仍屬中美角力的一環，「反對《國安法》聲音會持續，但不排除有資金維穩」，並指各國仍有望在財政及貨幣政策上加碼救市，七月下旬或已可「翻身」。



專家料七月下旬「翻身」



今日「北水」相隔四日後重開，但本周三為回歸假期港股休市，其中北向滬深股通提早於周二關閉。經濟數據方面，中國將於周二及三分別公佈製造業及財新PMI數據，美國則於周四公佈早前聯儲局議息記錄及非農就業人數。