市場簡訊

—中國國家統計局公佈，5月規模以上工業企業實現利潤總額5823.4億元（人民幣，下同），按年增長6%，為去年11月以來首次錄得增長；4月份則為下降4.3%。首5月計，利潤總額仍按年跌19.3%，惟跌幅較首4月收窄8.1個百分點。



今年首5月，內地規模以上工業企業利潤總額約1.84萬億元。國有控股規模以上工業企業總利潤4404.2億元，按年下降39.3%；股份制企業總利潤約1.35萬億元，跌19.2%；外商及港澳台商投資企業4659.2億元，跌18.4%；私營企業5607.3億元，降11%。







—正商實業（185）公佈，其間接全資附屬公司河南中岳，分別以約2.26億元、1.29億元及1.41億元人民幣，投得三幅地塊的國有土地使用權。三者均位於河南省登封市，佔地面積合計約14.68萬平方米，指定作住宅用途。







—冠忠巴士（306）公佈截至3月底全年業績，錄得2017萬元純利，按年大跌92%；收入24.63億元，按年減17%。每股盈利4.3仙；不派末期息，去年同期則派每股16仙。集團表示，純利急劇減少，主要是因自去年7月開始發生的社會事件、新冠肺炎疫情爆發以及年初實施的相應防疫措施，導致訪港旅客人次大幅下降。集團透過管理層減薪或凍薪、鼓勵員工無薪假、申請政府支援計劃等措施控制成本。







羅旭瑞持有的百利保（617）及旗下富豪酒店（078），向合營公司百富控股提供額外7億美元（約54.6億港元）財務資助。同時百富控股亦向旗下四海集團（120）行使可換股債券，並將部份派發予股東，令百利保及富豪直接持有四海股權。



根據協議，百利保及富豪各持50%股權的百富控股，獲該兩股東各自提供3.5億美元無抵押額外財務資助，合共7億美元，以在疫情下令百富控股更具優勢，長遠而言可在大灣區等商機出現時能加以掌握。同時，近期已有投行向百富控股提議展開中期票據項目。







—御佳控股（3789）公佈，截至3月31日止年度業績，錄得溢利2697萬元，按年減少37%。期內收入7.06億元，按年增加17%；毛利率13%，按年減少4.7個百分點；每股盈利2.25仙，擬派末期息每股0.449仙。