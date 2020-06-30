波音獲批認證測試利好 樓價急升 杜指彈580點

全球多國新冠病毒疫情反彈，但受惠波音獲批關鍵認證測試，加上樓價指數急彈，帶動杜指漲逾400點。杜指早段報25476點，升461點；標普500指數報3045點，升36點；納指報9851點，升94點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25595點，升580點；納斯達克指數收報9874點，升116點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.46港元，較香港收市價升0.41港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見487.35港元，較香港收市價升1.35港元。



重磅股波音旗下被停飛多時的737 MAX客機獲聯邦航空管理局批准進行關鍵的認證飛行測試，並有望在周一試飛，被視為該機款爭取重新投入服務的關鍵一步，股價升逾7%。



疫情捲土重來阻經濟重啟



全球確診新冠肺炎個案周日衝破1000萬宗，疫情近日有回升趨勢，其中在美國多個州份確診人數創紀錄新高，令到當地疫情繼續成為市場關注焦點，因為此舉勢必打擊美國經濟活動，V形反彈的可能性幻滅。不過，市場憧憬美國政府與國會將更快達成新一輪紓困法案，包括延長額外每周600美元的救助金等。



數據方面，美國5月二手樓臨時買賣合約指數按月飆升44.3%，至99.6，創2001年有記錄以來的最大增幅，預期為上升18.9%，4月數據確認為下降21.8%。



避險升溫恒指跌248點



美國多省因應疫情反彈，需暫緩重啟商業活動計劃，加上「港區國安法」料最快周三表決通過及隨即落實，市場避險情緒升溫，拖累恒指於期指結算日顯著走軟，跌穿10天線（24476點）及20天線（24480點），最多曾插401點，觸及50天線（24149點）後現支持，收造24301點，下滑248點，三日累插606點；港股成交也急增至1330億元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛指，近日的中美摩擦對港股未有太大影響，恒指連日下跌，周一交投亦急增，可反映獲利沽盤湧現，他認為近期部份港股「跟足」美股納指，屢創高位後也出現回吐，及後會否由於「高處不勝寒」，以致出現較明顯的回調呢，故此投資者須加緊留意。今天港股半年結，他對於7月的大市走勢看法審慎，下半年市況將視乎大戶及基金投資者的戰略部署，建議大眾應小注兼分段進入市場，購買優質股份。



多家大行昨發表下半年投資展望。滙豐私人銀行預期恒生指數今年底目標為28080點，皆因新經濟中概股加快在香港上市，將有助提升恒生指數長期盈利和估值重估的展望。