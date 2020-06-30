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六月出口跌逾7%遜預期

2020-06-30 列印
　　本港六月進出口跌幅擴大，出口貨值按年跌7.4%，進口跌12.3%，均遜市場預期。上月輸往亞洲的出口貨值整體下跌，尤其是菲律賓跌45.5%、印度跌37.9%等。其中輸往內地的貨值升幅大為收窄，業界認為，與中國內地支持使用更多本土產品有關，而環球貿易需求減少，亦令中國減少輸入部份原料及配件。

　　統計處公佈，本港整體出口和進口貨值，分別按年大跌7.4%及12.3%，較預期的跌5.5%及跌8.5%為差，按月跌幅亦重新擴大。上月錄得有形貿易逆差137億元，相等於商品進口貨值的4.1%。政府發言人表示，短期表現將繼續受壓，而疫情持續蔓延仍是主要威脅，中美政經關係的發展亦須關注。
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