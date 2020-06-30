中港澳推跨境理財通 三地居民可互購產品

中港澳三地監管機構聯合公佈，在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點及其框架內容，設南北向通，讓區內港澳及內地居民可互相跨境購買對方銀行理財產品，但有總額度和個人額度限制。香港金管局總裁余偉文表示，未來數月三地監管機構將商討執行細節，冀爭取早日啟動理財通。



是次公告由中國人民銀行、香港金管局及澳門金管局聯合發佈，有關決定為促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化。在「跨境理財通」（理財通）下，大灣區居民可跨境投資區內銀行銷售的理財產品，設有「南向通」和「北向通」。「南向通」指大灣區內地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」指港澳居民通過在大灣區內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。



理財通將遵循三地個人理財產品管理的相關法律法規，同時尊重國際慣例做法。至於投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等，由三地相關監管機構商議確定。



「北向通」和「南向通」業務資金通過帳戶一一綁定，實現閉環匯劃和封閉管理，使用範圍僅限於購買合資格的投資產品。資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。對「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節。



啟動時間有待確定



為確保雙方以保障投資者利益為目的，港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，在理財通下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為；又會簽訂監管合作備忘錄，建立健全監管合作安排和聯絡協商機制。有關理財通正式啟動時間和實施細則將另行規定。



