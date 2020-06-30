歐康維視超購344倍 康基醫療首掛倍升

歐康維視全球發售約1.06億股，招股價介乎13.16至14.66元，最高集資15.53億元，每手500股，入場費7403.86元，預計7月3日截止掛牌，7月10日掛牌，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。是次引入14名基石投資者，包括富達基金、貝萊德基金以及OrbiMed Funds在內，合共認購1億美元（約7.8億港元），另外淡馬錫在首次公開發售前亦有入股投資。
思摩爾招股籌71億
除渤海銀行（9668）外，是次「新股大戰」中集資規模排第二的是電子煙設備生產商思摩爾國際（6969），該股最高集資71.22億元，招股價介乎9.6至12.4元，每手1000股，入場費12525元，預計本周五（7月3日）截止招股，7月10日掛牌，中信證券為獨家保薦人。思摩爾首日孖展亦進帳196.28億元，公開發售部份集資8.55億元，超購近22倍。除招股趕搭尾班車外，不少公司亦趕在半年結前遞表申請上市。當中，房地產分拆潮持續，繼雅居樂（3383）以及合景泰富（1813）日前公佈分拆旗下子公司遞交上市申請後，世茂集團（813）將分拆旗下的物業管理公司世茂服務上市。目前世茂集團仍然間接持有世茂服務90%的權益，分拆上市完成後，集團仍然擁有不少於50%的權益。
海吉亞掛牌升四成
除康基醫療首日上市大升近一倍外，另一隻醫療新股海吉亞醫療（6078）上市首掛亦高開兩成，收市報26元，較招股價18.5元升40.54%，一手200股帳面賺1500元。