中環IFC外望——BCT銀聯：自願供款網上開戶增近七倍

新冠肺炎疫情帶動強積金數碼化，且上一扣稅年度於3月底完結，不少市民趕及扣稅尾班車，帶動可扣稅自願性供款（TVC）開戶數目增加。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時昨表示，今年首季網上開立可扣稅自願性供款（TVC）戶口的宗數按季增加近7倍。



劉嘉時續指，今年第一季，所有渠道TVC開戶總數按季上升近5倍；以e平台開戶的佔比為33%。今年首4月，透過自助平台整合戶口的宗數按年錄得近2倍的升幅。其他線上活動方面，首4月，成員轉換基金及更改將來供款投資指示較去年同期上升1.2倍。轉移方向主要跟隨市場走勢，金融市場劇烈波動時，成員多轉去較為保守的基金；隨著市況漸好，又旋即轉向如美股等偏進取的基金。另外，現時該公司強積金相關應用程式的總下載量，較去年底增加15%至逾1萬。



政府早前公佈「保就業」計劃，為自僱人士提供一筆過7500元的資助。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，公司以往平均每月僅有約百宗自僱人士開戶申請，但前2個月就增加3至4倍。



BCT今年初推出BCT投資配置易（iPortfolio），免費提供切合不同風險程度的模擬投資組合作為參考，非BCT成員亦可使用。李德麟指，目前約有500名客戶參與。



傳三星降手機出貨目標



韓媒引述知情人士報道，受新型肺炎疫情影響，三星電子將今年智能手機出貨量目標調低4000萬部。



三星今年初將智能手機的出貨量目標定在2.8億部，消息指，有關目標已下調至2.4億部，包括功能手機和平板電腦的流動設備總出貨量目標，亦由最初的3.3億部，降至2.8億部。



據悉，三星為達到新的出貨目標目標，計劃在下半年生產1.8億部流動設備，並已於最近通知供應商，預計7月將出貨3300萬部，隨後每個月出貨量將為3000萬部。



三星中國供應商在首季生產放緩，令三星在上半年只生產約1億部手機和平板電腦，按年下跌58%。



高瞻