杜指上季升幅33年最勁 就業數據稍遜 美股跌77點

美國就業數據略遜預期，但開發疫苗有好消息，外圍股市早段企穩。美股杜指早段升41點，見25854點，升幅相當於0.1%。標普指數早段升0.2%，至於納斯達克指數則接近持平。



美國人力資源機構ADP公佈，美國六月份私人企業職位增加236.9萬個，少於市場預期的300萬個增長，但較五月份的減少276萬個有改善。



美國聯儲局發表上月議息會議記錄，顯示與會官員擔心如果新型冠狀病毒感染個案持續上升，美國經濟可能在今年稍後陷入更嚴重衰退。官員並關注在年初出現的經濟活動跌勢，認為是二戰後最急速，低薪工人、婦女、黑人及拉丁裔的失業情況尤其嚴重。上月會議一致決定將聯邦基金利率維持在接近零水平，並預期超低息情況會持續到後年。



騰訊ADR升見502.88元



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25734點，跌77點；納斯達克指數收報10154點，升95點。滙控（005）美國預託證券價格曾見36.07港元，較香港收市價跌0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見502.88港元，較香港收市價升4.28港元。



此外，美國六月份製造業採購經理指數（PMI）終值為49.8，略高於初值的49.6，但仍然低於50的盛衰分界線。 雖然經濟數據未有驚喜，但外電指，由輝瑞以及BioNTech進行的新冠肺炎疫苗研究有成果，有利大市氣氛。 回顧美股2020年第二季表現，雖飽受新冠肺炎疫情反覆，以及港區國安法等導致的中美兩國間摩擦升級等不明因素影響，但成績依然亮眼。



杜指累升17.8%，創下1987年以來，33年表現最佳的季度記錄，而標指次季漲幅亦高達20.3%，納指更是飆高30.9%。展望下半年美股走勢，由於疫情第二波爆發、中美關係及美國大選影響，前景難辨。高盛策略師Mark Wilson指，今年次季美國企業增發新股1130億美元，達到創紀錄新高，雖然是「危險信號」，卻沒有阻擋股市走高。另摩通全球市場策略師Gabriela Santos指，目前市況較首季好轉，五、六月份的經濟數據顯示復甦正在展開，貨幣及財政面均有多個支持政策。



紐約期油累升12.4%



此外，國際油價在第二季度亦表現不俗。紐約期油6月累升12.4%，而次季升幅高達95%，是近30年以來最佳單季升幅；布蘭特期油6月升逾16.5%，而第二季亦飆升81%。



ING分析員Warren Patterson認為，「油價第二季升幅不合理」，皆因市場庫存充沛，新冠肺炎大流行情況仍不明朗。然而，雖然燃料需求已從疫情最嚴重的幾周得以恢復，但美國疫情再現反彈之勢，加上利比亞正努力恢復石油出口，國際油價近期表現反覆。截至昨晚9時，紐約期油周二下跌1.1%後，昨微升0.08%，收造每桶39.3美元；布蘭特期油周二收挫1.4%後，昨亦小升0.1%，報每桶41.31美元。