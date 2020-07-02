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港股六翻身料七整固

2020-07-02 列印
　　昨日為香港回歸23周年紀念日，港股休市。今日是下半年首個交易日，市場人士形容為「五窮六翻身七整固」，認為港股現處於「尷尬」階段，新經濟股過份熾熱，或接近頂部，而舊經濟股卻依然不見起色，故預料七月港股以23500至25000點上下整固為主。內地股市方面，滬指在下半年首個交易日升穿三千點大關，創4個多月以來高位。

　　港股經歷「六絕月」不絕，累飆1465點或6.4%後，市場普遍認為「七翻身」月傾向整固。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股現處於「尷尬期」，新經濟股受市場追捧，累計大幅上升後或會「透透氣」，繼續帶升恒指的空間不大；另一方面，市場上資金較多，雖然投資者對舊經濟股失去信心，但料港股下跌空間亦不多。
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