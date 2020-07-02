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金川盈警料上半年轉虧

2020-07-02 列印
　　金川國際（2362）發盈警，預計今年上半年將由盈轉虧，而去年同期則錄得股東應佔溢利約420萬美元（約合3255萬港元），主要是因銅及鈷價持續下跌、相關礦場的銅產品銷售後延，以及疫情影響出口等。

  今年首6月將錄得股東應佔虧損。該公司解釋，今年首5月，銅及鈷的市場價格按年分別跌約12.6%及5.8%，導致公司收益減少。該公司早前將Kinsenda礦場生產的銅精礦，送至當地冶煉廠加工為粗銅，冶煉程序初期將暫時影響該礦場工產品銷售，且加工費及運輸成本增加；長期看銅產品銷售將會改善，公司可獲益於銷售價格上漲，5月開始向國際市場銷售粗銅。

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