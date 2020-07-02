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平安壹帳通夥貿易通 攻中小企銀行服務

2020-07-02 列印
　　於上周三啟動試業的平安壹帳通銀行為首家開展中小企服務的虛擬銀行，其行政總裁馮鈺龍表示，現階段該行只集中為合作夥伴貿易通（536）旗下從事出入口貿易的中小企，提供銀行服務，讓中小企最快25至38分鐘完成開戶及即時操作戶口。他未有正面回應日後會否開放服務予其他中小企，僅稱合作模式是主要思路之一。

  馮鈺龍表示，時至今日，歸類為中小企的小微企仍面對「難開戶、難借錢」的問題。因應中小企所面對這些痛點，平安壹帳通啟動試業，即為本港約200家貿易通特選中小企客戶提供開戶、存貸、轉帳服務。他指，貿易通旗下從事出入口貿易的中小企客戶數目多達11萬，市佔率達90%。該批中小企客戶是經貿易通發出邀請試用該行的服務。

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