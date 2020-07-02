恒大上月賣樓升五成 半年銷售創同期紀錄

恒大主席許家印3月底出席業績會時曾指，今年對外銷售目標為6500億元，內部則將衝擊8000億元，預計2022年銷售額突破1萬億。這意味着恒大今年上半年已完成全年對外銷售目標的53.7%。
碧桂園微增0.93%
單計6月，恒大錄得合約銷售額約為760.5億元，按年增長約51.3%；合約銷售面積約為855.3萬平方米，按年增約84%；銷售回款為756.9億元，按年增約六成。其中，6月份新開盤項目28個，實現合約銷售金額約239.7億元。
恒大在公告中表示，上半年累計合約銷售額、銷售回款均創歷史同期最高紀錄。在受疫情影響、房地產行業銷售普遍下滑的背景下，集團2月以來開創網上銷售，推動銷售額強勁增長，集團對完成2020年全年各項經營目標充滿信心。
另一內房龍頭企碧桂園（2007）6月銷售亦有所回升。碧桂園昨公佈，6月錄得權益合同銷售金額約609.6億元，按年微增0.93%，對應權益合同銷售建築面積約729萬平方米，按年升9.72%。經計算，碧桂園今年上半年累計實現權益合約銷售額2669.5億元，按年下跌5.32%。
碧桂園總裁莫斌早前稱，今年全年權益可售資源約9066億元，年化率目標為67%。按此計，碧桂園上半年已完成全年權益銷售目標6074億元的約44%。