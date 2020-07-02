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上月財新PMI報51.2半年高

2020-07-02 列印
　　內地製造業復甦明顯。昨日公布的財新6月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.2，較5月提高0.5個百分點，創半年新高，遠勝市場預期的50.5，已連續兩個月處於擴張區間。6月生產指數雖較上月小幅下降，但仍處於擴張區間，連續4個月按月回升。在內需改善的推動下，新定單指數錄得2月以來的首次增長。隨着海外經濟逐漸重啟，出口的拖累有所減弱，6月新出口定單指數在收縮區間上升。

  新定單增加令廠商繼續增加採購，6月原材料庫存指數自1月以來重回擴張區間，產成品庫存指數則連續兩個月處於收縮區間，但降幅放緩。

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