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中美爭拗恐爆股災 金價見1900不是夢

2020-07-02 列印
　　新冠肺炎疫情未止，中美矛盾再添變數，環球股市暴跌之時，資金不斷泊入貴金屬黃金。道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑預期，不排除下半年能突破每盎司1900美元關口。

  紐約期金周二最高見每盎司1804美元，是2011年11月以來最高，收市升1.1%，報1800.5美元。

  徐志傑認為，近日美國疫情或有第二波爆發，甚至再實施封城，而短期內，金價亦會逐漸上揚。他續指，現時低息環境或將持續至明年，又預期美元繼續下滑，疫情令市場避險情緒繼續升溫，均有助推高金價，而全球投資者包括央行均購入黃金作避險，因此金價升穿每盎司1900美元「只是時間問題」。

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