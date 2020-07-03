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非農業職位增480萬份 就業數據理想 杜指升92點

2020-07-03 列印
■美國就業數據優於預期，美股杜指周四早段曾升超過400點。
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        美國就業數據優於預期，外圍股市周四普遍向好，美股杜指早段升超過400點。杜指早段升469點，見26204點，升幅為1.82%。標普指數以及納斯達克指數，早段分別升1.5%和1.6%。

        美國六月份非農業職位增加480萬個，高於市場預期的增加300萬個；失業率為11.1%，低於預期的12.3%。美國六月份私人部門職位增加476.7萬個，多於市場預期的增加290萬個。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25827點，升92點；納斯達克指數收報10207點，升53點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見37.67港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見515.17港元，較香港收市價跌3.33港元。

　　歐洲股市周四亦全面向上，英國富時指數中段升1.5%，德國DAX以及法國CAC指數中段均升接近3%。

恒指飆高697點

　　港股方面，在港交所（388）及股王騰訊（700）領軍下，恒指「七翻身」首日愈升愈有，一舉突破二萬五大關，先後收復10天線（24619）、20天線（24572）和100天線（24663），並以全日高位收市，報25124點，飆高697點。大市成交金額1759億元，為5月29日以來最多。

　　藍籌股近乎全線報捷，港交所與科網龍頭騰訊齊創新高，分別高見350元及519元，合共貢獻恒指183點升幅；友邦（1299）也有份撐起大市，急升3.32%，收報74.7元。

　　中資金融股跟隨向上，國壽（2628）飆9.74%，收報17.12元，為升幅最大藍籌股；工行（1398）漲3.4%，收報4.86元。

　　此外，憧憬內地企業科創板上市企業持續增加，內地券商股跑出，光大證券（6178）飆26.96%，收報7.11元；中國銀河（6881）飆11.46%，收報4.67元；信證（6030）飆10.51%，收報16.2元。
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