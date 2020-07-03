證監批港交所職能分隔模糊

證監會發表有關聯交所規管上市事宜表現的檢討報告，報告中批評港交所上市部的「職能分隔」政策，不單存在多處不清晰之處，亦未能完全解決「職能分隔」在多個主要方面的問題，或令上市部職員難以詮釋及遵循有關政策。而港交所行政總裁李小加直接或間接干預上市程序，有帶頭逾越「職能分隔」之嫌。



證監認為，當港交所各業務相關部門，在李小加主持的會議上明確地推銷業務時，即使上市主管及上市部高級行政人員只單純出席會議，亦可能會損害上市監管職能在觀感上的獨立性，故應完全避免。



證監又發現，港交所業務行政人員有時為求上市部更快給予特定申請人回覆，會重複提及有關申請人的可取性，或將電郵直接抄送至李小加。該會認為，此行為不恰當，或會造成負面影響。