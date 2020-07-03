七新股截止招股 孖展凍資1253億

《港區國安法》無阻新股市場旺熱，昨日有七隻新股截止招股，各路券商孖展額度早已被「借爆」，僅有少部份券商再放出少量額度，當中大熱新股歐康維視（1477）最後一日仍有逾百億元進帳，而七隻截止孖展認購的新股，僅孖展部份合共凍資至少1253億元。



據統計，中國眼科醫藥平台歐康維視孖展認購合共錄得逾830億元，超額認購逾535倍，當中耀才證券再「加碼」借多40億元，僅該股合共借出220億元孖展。「電子煙設備」第一股思摩爾（6969）亦錄得近275億元孖展認購，超購逾31倍。緊隨其後的永泰生物（6978）以及正榮服務（6958），亦分別錄得97億元以及近47億元孖展認購。



歐康維視超購535倍



近月疫情緩和，不少申請上市的公司將工作重提議程，羅兵咸永道維持今年初本港新股市場集資金額2300至2600億元預測，不過預計今年將由上交所摘得新股集資桂冠，港交所（388）將與紐約交易所及納斯達克交易所爭奪三甲的其餘兩席，有望躋身前三。



羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，今年全年預計會有三至五間集資額超過100億元的公司，約五至七間集資額介乎50至100億元的公司上市，而中概股回流成為大勢所趨，預計全年有六至八間中概股登陸香港市場。他更指，現時美國交易所能夠給予科網公司估值，港股市場同樣能夠達到，再加上本港兩年前允許同股不同權公司上市，相信未來有更多中概股考慮回流，配合未來發展。



上半年受新經濟公司帶動，集資額較去年同期上升22%，當中包括同股不同權、生科、醫療以及科網在內的新經濟公司，集資額佔比達83%，較去年同期增加53個百分點，黃煒邦指，相信下半年仍會由新經濟公司主導新股市場，預計全年會有10間生物科技公司在香港上市。



