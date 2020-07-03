據有關的通知主要內容包括，一是明確違約處置的基本原則﹔二為建立健全受托管理人等投資者保護制度，充分發揮受托管理人和債券持有人會議制度在債券違約處置中的核心作用﹔三是要明確違約處置各方的職責與義務，強化發行人契約精神，加大投資者保護力度，明確中介機構責任﹔四是建立健全多元化的債券違約處置機制，提高處置效率﹔五是加強監管協調，加大債券市場統一執法力度。
人行部署處置債券違約 完善機制
據有關的通知主要內容包括，一是明確違約處置的基本原則﹔二為建立健全受托管理人等投資者保護制度，充分發揮受托管理人和債券持有人會議制度在債券違約處置中的核心作用﹔三是要明確違約處置各方的職責與義務，強化發行人契約精神，加大投資者保護力度，明確中介機構責任﹔四是建立健全多元化的債券違約處置機制，提高處置效率﹔五是加強監管協調，加大債券市場統一執法力度。
港大畢業工程師 飛倫敦前被舉報 刺警兇徒午夜逃亡機上落網
七‧一銅鑼灣暴力示威者刀刺警員案，當天入夜後有突破性發展，警方深夜接獲匿名舉報，趕至機場，截停一架即將起飛往倫敦的航班，登機拘捕一名二十四歲男子。據悉，他是港大土木工程系畢業生，所持BNO過期，臨時買...
2020-07-03
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張家界小學被沖毀學生操場上痛哭
中國兩大江河都進入汛期。據水利部昨天發佈消息：受降雨影響，長江三峽水庫昨天上午十時入庫流量達到五萬立方米每秒，此次洪水編號為「#長江2020年第1號洪水#」。昨日湖南張家界趙家崗新安村的新安小學部份校...
2020-07-03
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修憲公投大勝普京延任至2036年
為期七天的俄羅斯公投以壓倒性票數通過修改憲法，讓總統普京的任期可以延續至二○三六年。反對派領袖納瓦爾尼大表震怒，斥責整場公投是一個「大謊話」。另在聖彼得堡，一名記者聲稱在一個投票站外與警員衝突期間，被...
2020-07-03
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屋苑紛錄市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌藍天海岸1座中層B室，面積911方呎，三房連套房及儲物室間隔，望機場景，原叫價1040萬，累減至1000萬沽出，呎價...
2020-07-03
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非農業職位增480萬份 就業數據理想 杜指升92點
美國就業數據優於預期，外圍股市周四普遍向好，美股杜指早段升超過400點。杜指早段升469點，見26204點，升幅為1.82%。標普指數以及納斯達克指數，早段分別升1.5%和1.6%。 美國...
2020-07-03
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勝利之船 斷箭啟航 日職明日重開
日職早於二月揭幕，完成首輪後因應疫情暫停，相隔近五個月後將於明日重開，重頭戲就是神戶勝利船主場對廣島三箭。主隊星級鋒線去季雷聲大雨點小，今屆只有恩尼斯達留隊下，配合衝刺力強的前鋒戴恩費斯杜格拉斯效果更...
2020-07-03
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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超貼地 黐實郭晶晶買外賣逛超市 百億霍啟剛 原來係暖男
已故富豪霍英東的長孫、霍英東集團副總裁及全國政協委員的霍啟剛（Kenneth），雖然身家逾百億，但一向出名低調，跟太太郭晶晶不論食嘅、用嘅都好樸素，一直教仔女學懂珍惜，所以Family day都要求小...
2020-07-03
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社論——打救演藝業 加快補漏支援
受反修例示威和疫情雙重夾擊，演藝活動停頓近一年，業內人士手停口停，非常之慘情。隨着疫情穩定下來，港府針對電影院和現場表演場地的限聚令昨天起放寬，但業界依然叫苦，當局宜聆聽他們的訴求，適時提供支援，才能挽救瀕臨崩潰的演藝業。 政府昨天起放寬電影院及現場表演場地的觀眾人數，由五成增至八成。但演出業協會回應指，即使提高入場人數，但業界未能全面復工，再次要求全面放寬入場、調低場租，並向業界提供支援基金。 當局並未全面放寬入場限制，或許是鑑於演藝活動聚集大批人，擔心人多出事。但一些公共交通工具，如港鐵和巴士，空間狹窄，同一時間亦聚集多人，也不見得容易爆疫，主要原因，是防疫措施做到足。...
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馬場浮世繪——呂健威穗設廄巴度長駐港
馬會日前發信予所有練騎，內容主要是提及疫情中為保護所有馬會職工健康和安全，建議練騎在歇暑時別離港，如真要出門須在出發前的至少兩星期前申請，馬會將情況審批。但據悉馬會卻已批准賀銘年兩周後返祖家法國，只因當三月份決定發牌予賀銘年時甚倉卒，賀銘年要在極短時間內出發，以趕及香港不准非香港居民從機場入境的限制，所以他暑期必須返回法國處理私務。預計賀銘年此行會於八月初回港，然後隔離十四天才復課，為新馬季做準備。此外，馬會昨日公布剛已發出全季牌照予另一位法國騎師巴度，預期他將於八月十日抵港，完成強制隔離後會於八月廿四日操馬。 與此同時，呂健威剛獲批准，將於新馬季在從化馬場設廄， 成為第三...
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