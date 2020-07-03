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人行部署處置債券違約 完善機制

2020-07-03 列印
　　內地《人民網》從中國人民銀行網站獲悉，人民銀行、國家發改委、證監會日前聯合發布文件，以構建市場化、法治化債券違約處置機制、推動債券市場規則統一的一項重要制度安排，有利於完善債券市場的基礎性制度，補齊市場發展短板。

　　據有關的通知主要內容包括，一是明確違約處置的基本原則﹔二為建立健全受托管理人等投資者保護制度，充分發揮受托管理人和債券持有人會議制度在債券違約處置中的核心作用﹔三是要明確違約處置各方的職責與義務，強化發行人契約精神，加大投資者保護力度，明確中介機構責任﹔四是建立健全多元化的債券違約處置機制，提高處置效率﹔五是加強監管協調，加大債券市場統一執法力度。

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