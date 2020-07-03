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SONY研競購樂遊科技

2020-07-03 列印
　　外電引述消息報道指出，日本科技企業SONY正考慮競購樂遊科技控股（1089），正與一間財務顧問就競購樂遊的潛在事宜進行合作，惟尚未做出最終決定；樂遊大股東郁國祥則期望，最快能在本月確定買家並簽署協議。外電引述知情人士透露，SONY正考慮競購樂遊科技控股，並希望能夠憑借更確定的資金狀況擊敗其他競標者，而樂遊大股東郁國祥期望，最快能在本月確定買家並簽署協議。

　　知情人士又稱，競購的談判仍在進行中，但目前尚未作出最終決定，並仍有可能出現其他競標者。據悉，樂遊和索尼的代表對事件均不予置評。

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