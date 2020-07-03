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人民幣佔全球外儲2.02%新高

2020-07-03 列印
　　國基會（IMF）數據顯示，今年首季，人民幣於全球外匯儲備中的佔比按季升約0.12個百分點至2.02%，雖升幅微小，但創下2016年末季IMF報告該數據以來的新高。美元佔比仍為最大，且繼續升高。

  IMF數據顯示，今年第一季度，美元外匯儲備總額為6.794萬億美元；在外匯儲備中的佔比由去年第四季的60.8%升至61.9%，主要是因各國央行在新冠肺炎疫情期間囤積大量美元。

  歐羅及日圓位列二三，佔比分別為20.05%及5.7%，按季變幅不大。人民幣排名第五，外匯儲備總額為2214.8億美元。另外，全球外匯儲備按季微跌0.8%至11.731萬億美元。

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