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內房回暖 六月銷售見增長

2020-07-03 列印
　　內地樓市明顯回暖，部分內房企6月銷售按年錄得增長。中國奧園 （3883）公布， 6月物業合同銷售金額錄得約175.9億元（人民幣，下同），按年增15%；上半年累計銷售額則按年微跌5.1%，至508.7億元，已完成全年1322億元銷售目標的約38.5%。

  合景泰富（1813）6月錄得預售額80.6億元，按年增6.7%。經計算，上半年其累計合同銷售金額按年微增2%，至約367.6億元，達1033億元全年目標的35.6%。花樣年（1777）亦公布，6月銷售額為約60億元，按年升64%；今年上半年累計銷售額按年升33%，至175.06億元，已完成450億元銷售目標的39%。

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