中環IFC外望——樂視創辦人賈躍亭完成破產重組

帖文一出立即引起內地網民分成兩個陣營熱烈討論。有網民認為賈躍亭不負責任，「把夢想變成投資者的夢魘，把持有樂視網股票變成一種恥辱」，有人留言揶揄賈以FF作下一個騙局，為其債權人及投資者再次帶來假希望。另一邊廂，支持者則鼓勵他不要被股民和輿論困擾，要努力透過FF擺脫現時財困。
2016年11月賈躍亭公開承認樂視資金狀況出現問題，其後公司財務危機爆發，業務規模大幅下滑。今年5月深交所決定終止樂視上市，現時公司已經進入退市整理期，預料本月21日除牌。
傳日推優惠措施 搶港金融人才
《港區國安法》已在香港實施，日本估計香港金融中心地位將逐漸喪失，為趁勢將東京發展為國際金融都市，日本執政的自民黨考慮推出相關優惠措施，吸引香港等海外金融人才。
據日媒報道，日本擬推出延長居留時間，或透過減稅促進擁有金融人才的企業，進駐日本等的優惠措施，吸引香港等海外金融人才。
據悉，日本政府預計會在7月內敲定的經濟財政營運及改革基本方針中，編列把東京發展成國際金融都市的目標，而因應《港區國安法》實施，預期香港的國際金融中心地位在中長期恐受動搖，因此為與新加坡等亞洲競爭對手爭奪人才，日本正加快構建能吸引香港等海外金融人才的環境。
高瞻