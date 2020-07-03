中環IFC外望——樂視創辦人賈躍亭完成破產重組

一般而言，上市公司一旦破產，法律上公司債權人債務清償權優先於股東的剩餘資產分配權，加上破產公司往往資不抵債，股民都會血本無歸。近日樂視創辦人賈躍亭以「打工創業，重啟人生」為題於微博發文，指其在美國申請的個人破產重組程序終於完成。他表示對樂視股民蒙受的損失感同身受，所以在個人債權人委員會批准下，預留不多於一成比例補償股民。另外他表示法拉第未來（FF）IPO計劃勢頭良好，希望繼續與合夥人把FF做好。



帖文一出立即引起內地網民分成兩個陣營熱烈討論。有網民認為賈躍亭不負責任，「把夢想變成投資者的夢魘，把持有樂視網股票變成一種恥辱」，有人留言揶揄賈以FF作下一個騙局，為其債權人及投資者再次帶來假希望。另一邊廂，支持者則鼓勵他不要被股民和輿論困擾，要努力透過FF擺脫現時財困。



2016年11月賈躍亭公開承認樂視資金狀況出現問題，其後公司財務危機爆發，業務規模大幅下滑。今年5月深交所決定終止樂視上市，現時公司已經進入退市整理期，預料本月21日除牌。



傳日推優惠措施 搶港金融人才



《港區國安法》已在香港實施，日本估計香港金融中心地位將逐漸喪失，為趁勢將東京發展為國際金融都市，日本執政的自民黨考慮推出相關優惠措施，吸引香港等海外金融人才。



據日媒報道，日本擬推出延長居留時間，或透過減稅促進擁有金融人才的企業，進駐日本等的優惠措施，吸引香港等海外金融人才。



據悉，日本政府預計會在7月內敲定的經濟財政營運及改革基本方針中，編列把東京發展成國際金融都市的目標，而因應《港區國安法》實施，預期香港的國際金融中心地位在中長期恐受動搖，因此為與新加坡等亞洲競爭對手爭奪人才，日本正加快構建能吸引香港等海外金融人才的環境。



高瞻