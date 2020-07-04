騰訊市值破五萬億 恒指全周升823點

中國財新6月服務業PMI升至58.4，較5月升3.4個百分點，是2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間，勝市場預期。內地股市升勢強勁，滬指收復3100點，並已連升四日，收報3152點，升2.01%；深成指數收報12431點，揚1.32%。滬深兩市成交合計1.17萬億元人民幣，已連續兩日破萬億元人幣。全周滬指累漲5.81%，連升第三個星期，累積上升7.98%。
滬指強勢收復3100點
藍籌重磅股騰訊於美國加州設立新工作室，專攻3A級遊戲開發，股王股價創新高，高見529元，收漲1.16%，報524.5元，市值突破5萬億元。
此外，憧憬「染藍」的股份亦表現搶鏡，美團（3690）高見193.1元創新高，炒高6.86%，收報191.7元；科技巨擘阿里巴巴（9988）走高2.99%，收報220.8元。
中信證券（6030）與中信建投（6066）聯合發出公告澄清及否認合併計劃，惟市場續炒作兩券商仍有合併機會，中信證券漲8.15%，收報17.52元；中信建投大升17.98%，收報11.94元。
吉利飆12.6%跑贏藍籌
中汽協數據顯示，上月汽車業銷量預計完成228萬輛，按月上升4%，汽車股跑出。花旗上調吉利（175）及比亞迪（1211）目標價，分別刺激兩股飆高12.56%和13.55%，其中吉利更是表現最佳藍籌股。
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒對港股後市表示樂觀，市場對大市不明朗因素慢慢消化，資金亦持續流入股市，恒指可逐步挑戰25500至26000點，其後有望回補3月下跌裂口（約26100點）。