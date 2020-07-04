天星推免入息住址證明貸款

上月開業的天星銀行（airstar）今日推出豁免入息證明及住址證明的個人分期貸款服務，年利率低至2.99厘，貸款額高達24萬元或月薪的6倍，最長還款期60個月；若客戶需提取更高金額，則需提交個人文件。



最快五分鐘批核



天星銀行替任行政總裁姚文松於傳媒電話會議中表示，申請至貸款過戶整個流程的時間，最快僅需要5分鐘。他又指，儘管客戶毋須提供相關證明，但該行於風險管理方面並未鬆懈，會對精算報告、統計處資料及個人信貸資料庫環聯等機構的數據進行模型分析，評估客戶情況。天星目前為第一間提供該服務的虛擬銀行。



姚文松透露，天星銀行客戶數目較試業階段上升數倍，相關應用程式下載量超過1.2萬。被問及商業銀行服務的時間表，他就僅表示，正與監管機構密切溝通。該行於6月11日開業，並以首2萬元享3.6厘活期息吸客。







