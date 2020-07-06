四小時送藥上門 或成電盈新金蛋 香港電訊將推視像看診

視像看診（TELE－DOCTOR）即將登陸香港！香港電訊（6823）董事總經理兼電訊盈科（008）財務總裁許漢卿接受訪問時表示，最快兩至三周內推出全港首個視像看診服務，市民可透過平台預約「睇醫生」，醫生處方藥物及醫生紙，更可在四小時內速遞至病人手上。至於會否成為電盈另一隻分拆的金蛋，她說：「當視診或其他數碼業務等有規模時，都可以考慮。」



港版視像看診服務即將登陸，市民在4G網絡情況下，無論使用哪間電訊商，亦可透過該平台「揀醫生睇」。許漢卿指，平台開放的預約時間由早上八時至晚上八時，港人工作忙碌，「小病小痛、傷風感冒，根本唔想排隊」，疫情下大部份人亦擔心求診會出現交叉感染，相信遙距看醫生市場需求強大。



診金與市價相若



許漢卿稱，目前首階段推出的視像睇醫生平台，將與數間私家醫院及診所合作，僅提供西醫服務。由睇醫生、執藥及送上門一條龍服務，病人毋須排隊兼可「足不出戶」，收費會否驚人？她表示毋須擔心，診金與市場收費相若，大部份僱員醫療保險亦可使用。



許漢卿表示，該公司過往與醫院及其他行業均有合作，對不同行業運作十分了解，這亦是香港電訊優勢。目前其建立的訊息技術系統，能銜接醫院以及不同合作夥伴，可直接與醫生、醫院或診所藥房聯繫，至於藥物檢查及藥物本身，當然交由醫院及診所負責，該公司只提供應診平台，代收診金及速遞藥物服務。她更表示，若果是該公司客戶，更可以透過其帳戶月結支付。



目前本港四大電訊營運商已公佈5G數據計劃詳情，香港電訊投得的5G頻譜數量，為四間電訊商中最多，為進一步增加上客數作好準備，各電訊商均在考慮使用頻譜重耕，或共享4G頻譜等方法擴大5G頻譜數量。許漢卿坦言：「頻譜重耕可以，但共享就好大獲」，她以公路作比喻，頻譜重耕相當於開闢一條新公路，「愈寬的公路愈暢順，但如果仍然喺舊公路，另開一條巴士專線，5G行巴士專線就冇阻，咁就死啦，其他人唔坐巴士就要逼過隔離條線，咁咪逼爆。」



反對共享頻譜擴5G



香港電訊總共有520兆赫5G頻譜，包括3.5 GHz頻帶、可在香港南面及新界東兩個人口稠密的限制區以增強網絡覆蓋的4.9 GHz頻帶，以及為室內環境包括地底路段等負載較大的地方，提供額外容量的3.3 GHz頻帶。



隨著3G流動數據用量銳減，香港電訊能騰出用於3G的2100MHz頻譜，重新分配至5G服務。



