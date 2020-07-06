傳永泰生物超購200倍 中芯回A折讓一成定價

回顧年初至今生科新股表現，掛牌首日表現未有令人失望，而且有愈戰愈勇之勢，最勁是康基醫療（9997）首掛飆升近一倍，最少屬開拓藥業（9939），亦有6.7%升幅。凍資及超購方面，沛嘉醫療（9996）超購1183倍，成為生科超購王，同時凍資金額逾2775億元，是近兩年以來的凍資王。
生科新股往績斐然
內地半導體巨無霸中芯國際（981）即將登陸A股科創板市場，昨日公佈發售價為每股27.46元人民幣，較上周五港股收市價33.25元，折讓約9.8%。按是次發行價計算，中芯預計集資462.87億元人民幣，若悉數行使超額配售權，將募資532.3億元人民幣，預期掛牌當日，市值將達2029.09億元人民幣。
中芯表示，本次公開發行股份全部為新股，擬發行16.86億股，佔發行後股本約23.62%，若超額配售權悉數行使，約佔發行後總股本26.23%。其中初始戰略配售股份為8.42億股，佔初始發行量50%。
另外，中芯已創造科創板上市的最快紀錄，合資格投資者可於明日（7日）開始進行線上及線下申請。保薦人為中金公司及海通證券。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，中芯A股定價大折讓可以理解，現時A股市場暢旺，中芯回A可借勢炒作，或對港股亦有裨益，認為大幅折讓定價未必對港股利淡。