恒指飆966點成交新高 看好經濟重啟 杜指升459點

英超冠軍已花落利物浦，但神射手之爭就踏入最後直路，李斯特城今晚英超作客阿仙奴就是頭兩名占美華迪和奧巴美揚直接對決。他倆近期狀態回勇，今仗為爭做神射手勢全力爭取士哥，各擅勝場下和局可敲。 （Now4K 611、621台周三凌晨3:15直播） 今季英超獎盃由利物浦以壓倒性優勢提前捧盃，但該隊進攻火力分散。相反，李斯特城集中由三十三歲的占美華迪爭取士哥，此子上場聯賽主場3:0大勝水晶宮一仗攻入兩球，其英超士哥累積至廿一個繼續領先，同時他歷來在英超士哥達到一百零一球。 受惠變陣齊復勇 不過，此子在英超復賽後曾連續三場食白果，上仗成功破荒全靠主帥羅渣士變陣，安排擅打單箭頭的華...

2020-07-07