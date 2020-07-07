恒指飆966點成交新高 看好經濟重啟 杜指升459點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26287點，升459點；納斯達克指數收報10433點，升226點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見39.54港元，較香港收市價升0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見524.61港元，較香港收市價升4.61港元。
白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，美國總統特朗普正準備就一系列行政命令，處理中國、製造業、移民及處方藥物價格等。
研解決中國問題
梅多斯透露，已有不同的行政命令，包括正在研究如何確保解決中國問題，如何將製造業從海外帶回美國，以確保美國工人就業，亦將研究與移民有關問題及處方藥價格。華府將在國會無法解決的情況下，解決這些問題。
疫情方面，美國近日多個地方的新冠肺炎疫情升溫，根據約翰霍普金斯大學數據，美國於剛過去的周六（4日）新增確診病例高達4.5萬宗。
佛羅里達州、加州、德州、亞利桑那州等地新增病例數目持續創新高；其中，剛過去的周六，佛羅里達州和德州的新增病例分別為11445及8258宗。病例激增為醫療系統帶來巨大壓力，美國最少已有23個州宣佈暫停經濟重啟計劃。
市場資金持續湧入股市，中港股市氣勢如虹，滬指創五年來最大單日升幅，刺激恒指一度升千點，收復二萬六大關及250天線（26103），恒指收報26339點，爆升966點，四日累飆2037點；主板成交金額2507億元，創兩年來最多。
建行等勁升逾6%
藍籌金融股領漲，建行（939）升6.19%，收報6.52元；滙控（005）升4.94%，收報39.3元；以上兩股推高大市238點。另外，吉利（175）飆15.82%，收報16.4元，為表現最強勢藍籌股。相反，股王騰訊（700）逆市走低0.86%，收報520元；中生製藥（1177）為表現最差藍籌股，下滑4.17%，收報14.26元。
滬指重上3300點，多隻券商股續落鑊炒上逾兩成，招商證券（6099）飆28.99%，收報14.06元；光大證券（6178）飆30.44%，收報11.7元。