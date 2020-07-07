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資金湧入 人民幣勁升

2020-07-07 列印
　　A股暴升，吸引資金湧入內地市場，加上美匯走弱，刺激人民幣昨日急升，在岸價（CNY）日盤收升350點子，報7.033兌1美元，創3個半月新高。

　　人民幣全日走勢強勁，升破多個關口，且愈升愈急，尤其晚間外圍時段，離岸價一度大漲524點子，高報7.0154，為3個多月來高位，截至晚上9時報7.0192，升486點子；在岸價則報7.0204。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，人民幣未來走勢仍會偏強，但難升穿7算，因還存多項不確定性。

　　港匯持續偏強，又再觸及7.75強方兌換保證水平，金管局再度入市，買入美元，沽出54.25億港元，令本周三的銀行體系總結餘進一步增至1370.42億元。
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