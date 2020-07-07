金融街首掛漲26% 弘陽暗盤升逾兩成

新股市場依舊炙熱，於昨日以及今日掛牌的兩隻物管股，不論是首掛的金融街物業（1502），還是有暗盤交易的弘陽服務（1971），股份表現均有逾兩成升幅，有業界人士指，新股市場始終有特定投資者青睞，不過半年結尾班車已過，本輪新股熱潮已經有見頂跡象。



再有三隻新股今日「截飛」，騰訊（700）為股東及合作夥伴之一的手遊股祖龍娛樂（9990）昨日截止孖展認購，合共錄得超過68億元孖展認購，以公開發售部份集資2.17億元計算，目前超購逾30倍。



中科天元（1156）則獲得2289萬元孖展認購，超額認購逾1倍，鳳祥食品（9977）至截孖展前仍未錄得足額認購，孖展部份僅錄得1.55億元。除此以外，仍在招股的渤海銀行據統計目前僅獲得1260萬元孖展認購。



渤海孖展認購1260萬



至於昨日首掛的金融街物業以9.3元高開，較招股價7.36元高出26.36%，早段微調後股價繼續上揚，午市後一度高見10.08元，最終收市報9.46元，升28.53%，若不計手續費及佣金，一手1000股，帳面淨賺2100元。



另一隻物管股弘陽服務昨日公佈配發結果，該股以接近招股價上限4.15元定價，集資4.15億元。公開發售部份合共錄得逾7萬份申請，超額認購近111倍，因此觸發股份回撥機制，重新分配後公開發售股份佔全球發售股份的50%，一手中籤率30%，抽100手方穩中一手。



弘陽服務在多個暗盤中高開低走，當中在富途暗盤中高開6.2元，較招股價高49.4%，其後升幅收窄，收盤報5.13元，升23.61%，不計手續費及佣金，一手1000股賺980元；而在耀才暗盤中則收報4.94元，升19.04%。



新股認購反應



公司 截止招股日 上市日 孖展認購（億元）超購倍數（倍）



中科天元（1156） 7月7日 7月15日 0.23 1.16



山東鳳祥（9977） 7月7日 7月16日 1.55 未足額



祖龍娛樂（9990） 7月7日 7月15日 68.68 30.6



嘉興燃氣（9908） 7月8日 7月16日 2.08 4.2



華夏視聽（1981） 7月8日 7月15日 5.22 3.21



渤海銀行（9668） 7月9日 7月16日 0.126 未足額



