港交所5月與MSCI簽訂十年授權協議，擬在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。昨日港交所率先推出10隻期貨合約試水，分別涵蓋澳洲、中國內地、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣，以及泰國市場相關股票，共有10間造市商為產品提供更多流動性。
港交所推首批10隻MSCI期貨
港交所5月與MSCI簽訂十年授權協議，擬在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。昨日港交所率先推出10隻期貨合約試水，分別涵蓋澳洲、中國內地、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣，以及泰國市場相關股票，共有10間造市商為產品提供更多流動性。
315萬人率先收一萬 買玩爽手 食肆「爆場」
政府現金發放計劃昨天落實，首批合共派出三百一十五億元，成為本港史上最大型一次過派錢行動。不少市民心急查看銀行過數，令多間大銀行網上系統一度「塞車」。有市民袋了一萬元後，即時開心消費。著名川菜館「詠藜園...
2020-07-07
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內地洪澇災害 經濟損失416億人民幣
受持續性強降雨影響，內地多地近日出現洪澇災害，已造成一千九百三十八萬人次受災，一百二十一人死亡失蹤，直接經濟損失四百一十六點四億元人民幣。同時，湖南洞庭湖的水位持續上升，防汛形勢嚴峻，當地正組織人員巡堤查險。 內地應急管理部昨日表示，截至七月三日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等二十六省、區、市一千九百三十八萬人次受災，一百二十一人死亡失蹤，八十七點五萬人次緊急轉移安置，一點七萬間房屋倒塌，農作物受災面積一千五百六十千公頃，直接經濟損失四百一十六點四億元人民幣。同時，新華社報道，湖南洞庭湖水位持續上升，防汛形勢嚴峻。 洞庭湖區共有二十九個堤垸、八...
2020-07-07
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熊本暴雨增至24人罹難 鹿兒島及宮崎均錄驚人雨量
日本九州受鋒面滯留影響降暴雨，上周六起熊本縣即受重創，罹難人數上升至二十四人。同時，鹿兒島縣及宮崎縣昨日都降下驚人雨量，其中鹿兒島縣一天就降下超過平常七月的雨量；宮崎縣則發生河水越堤氾濫。當局已向三縣逾二十五萬人發出危險等級四的「避難指示」，呼籲立即避難。 當局已針對熊本縣、鹿兒島縣及宮崎縣十一萬六千三百五十二戶共二十五萬一千三百八十七人，發出「避難指示」。這個「避難指示」屬於五階段大雨警戒的第四級；最高等級是第五級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離。當局又出動約四萬自衞隊員協助救災。 熊本縣內因豪雨侵襲，境內包括球磨川等九條...
2020-07-07
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4房2套設計全屋四正 尚御亮白長廳空間感強
九龍塘廣播道是九龍著名校網地段，位於廣播道81號的尚御，是區內新晉豪宅，是次放盤實用面積1355方呎，設4房2套，全屋四正闊落，採素白裝潢，且設多幅窗戶引光入室，客廳外連露台，可外望廣播道一帶景觀。 ...
2020-07-07
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恒指飆966點成交新高 看好經濟重啟 杜指升459點
美國新冠肺炎確診病例持續上升，但受惠上周公佈的出色就業數據，以及昨天亞股大漲帶動，促使投資者對於經濟重啟仍抱樂觀態度。納指早段曾創新高見10462點，升255點；杜指早段報26187點，升359點；標...
2020-07-07
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神射之爭和味濃
英超冠軍已花落利物浦，但神射手之爭就踏入最後直路，李斯特城今晚英超作客阿仙奴就是頭兩名占美華迪和奧巴美揚直接對決。他倆近期狀態回勇，今仗為爭做神射手勢全力爭取士哥，各擅勝場下和局可敲。 （Now4K 611、621台周三凌晨3:15直播） 今季英超獎盃由利物浦以壓倒性優勢提前捧盃，但該隊進攻火力分散。相反，李斯特城集中由三十三歲的占美華迪爭取士哥，此子上場聯賽主場3:0大勝水晶宮一仗攻入兩球，其英超士哥累積至廿一個繼續領先，同時他歷來在英超士哥達到一百零一球。 受惠變陣齊復勇 不過，此子在英超復賽後曾連續三場食白果，上仗成功破荒全靠主帥羅渣士變陣，安排擅打單箭頭的華...
2020-07-07
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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三哥笑談回春 陳瀅操Fit 牀戰黃宗澤
新劇《飛虎3之壯志英雄》台前幕後昨日晒冷出席拜神儀式，苗僑偉（三哥）和黃宗澤（Bosco）笑談劇中親熱戲，竟扯上高層樂易玲，三哥笑言不是「嫌棄」樂易玲，而陳瀅就坦言身形較前胖了，為了應付穿性感裙動作戲...
2020-07-07
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社論——打抗疫戰 政府甩漏多
過去大半年，香港人都着力抵抗新冠肺炎疫襲，曾一連三周沒再出現本地確診病例，但病毒依然揮之不去，過去兩天本地又增多三宗本地確診個案，令人擔心社區存在隱形的病毒傳播鏈。港府必須加把勁，檢視抗疫防疫是否存在漏洞，必須盡快堵塞，鞏固抗疫戰線，與市民一道，打贏這一場疫戰。 相比歐美等地疫情連續大反彈，香港情況較好，但公眾一直未有鬆懈，即使疫情緩和，大多數市民外出都戴上口罩，盡一己責任，防止病毒交叉感染。但單靠市民努力，絕不足夠，港府必須同時提高抗疫力，但昨天就馬失前蹄。防護中心人員昨早到坪石邨向市民派發深喉唾液樽，數量竟然不足，一度引起市民不滿，反映當局低估了市民的擔憂，也顯示抗疫支...
2020-07-07
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馬場浮世繪——新馬季取消試閘嘉年華
剛周日的沙田賽事起，馬場重新開放予預先訂座場內餐飲設施的公眾人士入場，人數有八百七十八人。不過在新冠肺炎疫情持續的情況下，馬會一切以政府的防疫指引為重，為避免聚眾，因此在周日的沙田煞科日賽及下周三的跑馬地煞科夜戰，都不會舉行任何煞科儀式。另外，馬會已初步決定取消傳統在八月份最後一個周末舉行的試閘嘉年華，新馬季只會安排於當日早上在沙田馬場試閘，讓馬匹在開鑼前熱身。 馬場浮世繪
2020-07-07
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