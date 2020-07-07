  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 財經

港交所推首批10隻MSCI期貨

2020-07-07 列印
　　港交所（388）昨日推出首批10隻，以美元計價的MSCI期貨合約，分別追蹤澳洲、中國內地、台灣、日本等市場相關股票，第二批7隻以美元計價的MSCI期貨合約，料將於7月20日推出。惟據港交所數據，首批MSCI期貨合約首日反應淡靜，總成交數量僅374張，當中與澳洲、日本、印尼、馬來西亞及泰國市場相關期貨合約，更無人問津。

　　港交所5月與MSCI簽訂十年授權協議，擬在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37隻期貨及期權合約。昨日港交所率先推出10隻期貨合約試水，分別涵蓋澳洲、中國內地、印度、印尼、日本、馬來西亞、台灣，以及泰國市場相關股票，共有10間造市商為產品提供更多流動性。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd