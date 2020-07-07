  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 財經

中芯在研項目暫不用EUV光刻機

2020-07-07 列印
　　中芯國際（981）將於今日起在上海科創板公開招股，市場關心公司何時能夠引進可生產7納米或更精細製程工藝的EUV光刻機。董事長兼執行董事周子學表示，公司目前量產以及主要在研項目暫不需要使用EUV光刻機，目前正穩步推進現有技術研發，並按照客戶需求進行產能擴充，會適時披露先進技術進展。

　　中芯國際A股每股發行價格為27.46元人民幣，較港股上周五收市價33.25港元，折讓9.4%，是次公開發行約16.9億股，佔擴大後股本約23.6%，超額配售權未行使前，預計集資462.87億元人民幣，若超額配售權悉數行使，集資額將超過530億元人民幣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd