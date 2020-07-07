A股牛氣沖天升半成 創五年最大單日升幅

A股昨日高開高走，當中上證指數來勢洶洶，開盤短短數分鐘便快速向上，突破3200點關口，隨後漲幅逐漸擴大，觸及最高位3286點，創下15個月新高，收市企穩3300點大關，報3332點，漲5.7%，為五年來最大單日升幅。A股成交量亦見配合，兩市合共成交逾1.6萬億元人民幣，已連續三個交易日破萬億元人民幣。
官媒評股市為「健康牛」
內地官媒評論文章形容A股市況為「健康牛」，並指A股有必要、有條件、有基礎進入健康牛市。文章也指出，在全球經貿關係更趨複雜、數碼經濟快速發展、貨幣寬鬆潮漲潮落的後疫情時代，資本市場「健康牛」將在危機中孕育新機。後疫情時代，經濟系統比以往任何時候都更加需要股市「牛」起來。
耀才證券研究部高級分析員黃澤航表示，海外資金充足，滬深股通北向資金加速流入內地股市，A股目前為「資金市」。另外投資者認為當前是牛市初期，憧憬A股估值收復，近期經濟數據超乎預期，又盼望內地下半年經濟復甦力度加大，加上內地資本市場改革，證券市場有望更加成熟等，上述因素均有利於A股顯著造好。
此外，亞洲股市亦普遍向上，日本、韓國、台灣及新加坡股市均有逾1%漲幅。金利豐證券研究部執行董事黃德几指，不止是亞洲股市，在量化寬鬆等措施底下，全世界資金氾濫，導致資金流入世界各地的股市成為趨勢。