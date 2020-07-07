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華融金控擬私有華融投資

2020-07-07 列印
　　華融系正進行重整，華融金控（993）、華融投資（2277）昨早發佈聯合公告，華融金控計劃以合約安排方式將華融投資私有化，華融金控向計劃股東提出有條件股份交換要約，每持有1股華融投資股份，可換取2.82股新發行的華融金控股份。

　　華融金控、華融投資於上周二（30日）停牌，以最後交易日收市價的每股成交量加權平價格計，交換比率約較華融投資的每股市價溢價36.45%。

　　華融金控、華融投資昨早復牌後股價急升。華融金控全日勁升2.5倍，收報0.52元；華融投資全日升70%，收報0.53元；兩公司母企中國華融（2799）昨亦升13%，收報0.96元。

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