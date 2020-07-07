  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 財經

滙豐美業務貸款虧損行內最高

2020-07-07 列印
　　新冠肺炎疫情拖累環球銀行業，貸款質素難逃衝擊。據外電報道，美國聯儲局進行的年度銀行業壓力測試顯示，在美國市場經營的歐洲銀行，將錄得巨額貸款損失，其中滙豐控股（005）的美國信用卡業務貸款損失，或佔其整體貸款額的26.4%，為33間銀行之中最高。滙豐則回應指，按價值計算僅涉及4億美元（約31億港元）。

　　英國《金融時報》續稱，該壓力測試預計滙豐於美國的貸款損失總額達39億美元。滙豐表示，按價值計算只涉4億美元，並拒絕進一步評論。其他歐資銀行亦不好過，於壓力測試中，瑞信（Credit Suisse）及巴克萊（Barclays）分別在商業地產及商業貸款上，錄得最高的貸款損失。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd