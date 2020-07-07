中環IFC外望——陳德霖心繫金管局

去年十月退休的金管局前總裁陳德霖（Norman）接受了舊部按揭證券公司旗下電子雜誌AMIGOS的專訪，談談退休後的點滴。問及他最近有甚麼搞作時，他就話正在追看一套西班牙犯罪劇集Money Heist，而第一季係講械劫印鈔廠，原因就係金管局都有印鈔廠，所以有興趣知道匪徒如何策劃一場精密的搶劫印鈔廠計劃。看來退了休的Norman仍然心繫金管局。



Norman曾替港人管理總資產逾四萬億元的外匯基金理財，講到他的理財心理，竟是退休後第一時間就是去買按證旗下產品退休三寶之一的香港年金，完全因為佢從不相信有人能夠長期準確預測後市，佢話好似中美貿易戰、新冠肺炎疫情、油價負價，有邊個估得到？而買高息股要面對股價波動風險、存款依家又無乜利息、高息債又風險大，買年金就唔同，每月定期有錢收，且保證終身受用，感覺既美妙又踏實，唔使擔心個市大上大落，佢仲話年金係佢當年首先提出研究及實行，依家自己捧番場都好應該。



環聯恢復網上信貸報告



載有本港逾550萬份個人信貸資料的環聯資訊公佈，經過三個月分段試行，目前已全面恢復網上信貸報告服務，包括查詢、評分及提示服務，予有意查閱信貸資料的客戶使用。環聯於四月起分階段恢復服務，包括邀請5000名客戶體驗作測試。



該公司指出，新系統具有嚴謹的多重身份驗證方案，以及設有多項保安措施，藉以保護客戶的數據及資料，並重申該系統已由第三方獨立審核，符合數據安全及預防欺詐的國際標準。環聯續指，數據安全至為重要，將不斷檢視提高安全認證的方法，以識別及防範日益精密的犯罪活動，同時確保客戶可以持續查閱其信貸資料。



環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，信貸記錄乃個人財政健康狀況關鍵一環，定期查閱信貸報告尤為重要，可協助貸款人及企業作出決策，以支援消費者、企業及整體的經濟活動，故對重新開放網上平台感到高興。



高瞻