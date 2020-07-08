納指續創紀錄新高 憂疫情反覆 杜指跌396點

市場觀望疫情發展，以及美國重啟經濟進度，外圍股市在高位有獲利回吐。杜指早段曾跌169點，見26117點；標普500指數早段跌0.4%；納指則繼續創紀錄新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25890點，跌396點；納斯達克指數收報10343點，跌89點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.19港元，較香港收市價跌0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見514.46港元，較香港收市價跌1.54港元。



航空郵輪股齊挫



投資者憂慮疫情反覆，多隻在美國上市的航空股以及郵輪股早段均下挫。此外，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic表示，隨着疫情擴散，經濟復甦的道路會變得更加崎嶇不平。



油價亦受壓，紐約期油昨晚跌0.8%，見每桶40.3美元。



美國周一最少38個州疫情再度惡化，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）表示，紐約病例持續減少，但在美國其他地區通報感染率持續上升，主因是美國總統特朗普企圖淡化疫情的言論。



美國食物及藥品管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）表示，由於檢測量不足、各州測試資源供不應求，美國控制疫情能力相當有限。經合組織（OECD）認為，若爆發第二波疫情，美國失業率恐將於今年上升至12.9%。



港股方面，本港疫情再亮「紅燈」，恒指早段曾漲443點至26782點，創逾四個月新高，及後高位獲利沽盤湧現，先後失守250天線（26091）及二萬六大關，最多曾插427點，低見25911點，收報25975點，回吐363點，結束四連漲；大市交投繼續活躍，成交金額達2399億元。



港股回吐363點



內地股市延續升勢，惟升幅於尾段大幅收窄。上證指數連升六日，3400點得而復失，收報3345點，升0.37%；深成指數收報13163點，揚1.72%；兩市成交合計1.74萬億元人民幣，連續四個交易日突破萬億元人民幣。



耀才證券研究部總監植耀輝指，近期北水持續南下，每天流入金額約佔每日總交投20%，昨天大市雖然借勢回調，但相信經過一段時間調整後，指數將再向上突破。