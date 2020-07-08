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金管再沽81.4億港元

2020-07-08 列印
　　港匯持續呈強，不時觸及7.75強方兌換保證價，金管局一連兩日先後三度入市，最後一次於昨日香港時段尾段接美元沽出81.38億港元，連同頭兩次入市行動，合計沽出153.07億港元，令周四銀行體系總結餘增至1469.33億元。

　　金管局繼周一先後在香港及紐約時段接美元，沽出54.25億及17.44億港元後，再於周二沽出81多億港元，自6月至今累計沽出逾522億港元。

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，短期資金仍有追逐回報的需要，利好港匯偏強於7.75。

　　另外，人民幣強勢後勁不繼，離岸價早段雖曾升穿七算，高見6.9966兌1美元，創逾三個半月新高，但隨後回軟，最低跌至7.0269。
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