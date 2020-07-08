經常性業務利潤勁縮 港鐵盈警料中期蝕四億

因應疫情封關措施令港鐵（066）業務首當其衝，港鐵昨日發盈警，料上半年轉盈為虧，蝕4億元，為兩鐵合併以來首度中期見紅。港鐵指，客運等經常性業務利潤按年勁縮85%，即使賣樓入帳大增，亦無法抵銷物業重估虧損。該股昨收跌1.6%報42.15元。



港鐵估計，今年上半年將錄得2億至7億元虧損，中位數為4億元，去年同期純利55億元，主要由於疫情衝擊業務，以及受投資物業組合錄得60億元巨額重估虧損所拖累。該公司指出，考慮了整體鐵路和物業業務後，認為整體財務狀況保持穩健。港鐵早前公佈，疫情與社會事件後續影響，對首兩個月造成13億元不利影響。



以中位數計，中港客運、車站商務、租賃及管理業務等的經常性業務利潤只得4億元，較去年26.65億元大跌約85%。今年首六個月乘客量按年大跌37.7%，至6.37億人次，但其中六月跌幅已大為放緩。港鐵解釋，新冠肺炎大流行持續，整體經濟環境轉壞，隨著各種應對措施，如本港多個關口封閉，以及旅遊限制、社交距離、在家工作及學校停課措施，均令經常性業務受到重大不利影響。



另外封關同時亦「封舖」，港鐵指，香港與內地之間的數個邊境口岸關閉，而車站關閉及乘客量下跌致車站人流減少，加上港鐵商場購物人士和食客減少，均令相關零售租戶業務受損，期間港鐵提供租金寬減，以支援免稅經營權持有人及商戶。



物業收益勁增5.7倍



至於賣樓收益則報捷，因將軍澳日出康城第六期「LP6」而確認物業發展業務利潤52億元，按年勁增5.7倍，但仍不足以抵銷物業重估虧損，故令上半年業績見紅。



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港鐵業務不濟主要是疫情影響，令旅客收入銳減，但港鐵資本雄厚，有力渡過難關而毋須政府出手拯救。他又表示，如港鐵遇上營運困難可舉債融資，即使去年至今信貸評級與政府看齊而被拉低，令借貸成本增加，但亦料無礙營運及服務質素。



