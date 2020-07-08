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招商證券AH股10供3 籌逾百億

2020-07-08 列印
　　中港股市牛味十足，不少上市公司趁市旺供股及配股抽水。招商證券（6099）前日狂飆近三成，昨日即建議AH股供股，每10股H股供3股H股，供股價為8.185元，較前日收市價14.06元，大幅折讓約41.79%。另外，每10股A股供3股A股，供股價為7.46元人民幣，較前日收市價29.23元人民幣，折讓74.5%。

  招商證券表示，AH股供股所得款項總額為149.1億元人民幣。擬不超過105億元人民幣，用於向附屬公司增資及多元化布局；不超過20億元人民幣，用於發展資中介業務；不超過20億元人民幣，用於發展資投資業務；及不超過5億元人民幣，用於補充營運資金。

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