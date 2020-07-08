恒生推七基金 攻年輕投資初哥

恒生銀行（011）推出新基金投資服務，主要針對年輕客戶及投資新手，最低投資金額僅1元，且每次買賣不設交易費用；每月平均投資組合價值5000元以下的，豁免平台服務月費。現時有7隻基金可供選擇，包括香港、內地及環球市場基金。若每月平均投資組合價值5000元至10萬元，需收取20元的月費；10萬元以上則收取月均投資組合價值的0.05%。恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，之後會根據投資者需求，增加可供投資的基金類別。



她又透露，今年以來透過該行電子渠道進行交易的佔比明顯增加。以基金為例，電子交易的佔比由去年同期的約2成，增至4成；經電子平台進行的投資額度佔比亦超過25%。



