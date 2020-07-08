海普瑞暗盤險破底 散戶一手僅賺90元

兩隻今日首掛的新股昨日暗盤表現一升一跌。當中，海普瑞藥業（9989）險守招股價，在部分暗盤交易場中更一度破底，而在耀才暗盤中收報18.58元，較招股價升0.98%，若不計手續費及佣金，一手500股帳面僅賺90元。



海普瑞以招股價下限18.4港元定價，若與昨日A股收市價26.7元人民幣比較，折讓近37.53%，而超額配售權未獲行使前，集資金額接近40.5億元。公開發售部分合共獲得逾10萬份認購申請，超額認購68倍，高於50倍但少於100倍，因此股份回撥後，公開發售部份股份佔整體發售股份的40%，一手中籤率40%，抽10手穩中一手。



而海普瑞是次招股合共錄得7張頂頭槌飛，每張頂頭槌飛可獲分配1055手。而每份申請需要斥資近2.27億元認購，若以借九成孖展、孖展息率為2.2%計算，孖展天數為7天，一張頂頭槌飛需要交付的孖展利息為86085元。以耀才暗盤收盤價，一手帳面可賺90元為例，扣除利息後一張頂頭槌飛仍可賺8865元。



弘陽首掛升6%



另外，MBV International（1957）同樣於今日掛牌，該股以招股價下限0.8元定價，公開發售部份超額認購逾22倍，一手中籤率65.01%，抽五手穩中一手，而乙組僅錄得三張認購申請，每張申請全數獲派2500手。



該股暗盤在三個交易場中均有約四成跌幅。其中，耀才暗盤收盤價為0.46元，較招股價跌42.5%，每手2500股帳面虧損850元。



而物管股弘陽服務（1971）昨日首掛高開17.6%，收市報4.4元，升6.02%，一手1000股帳面僅賺250元。



