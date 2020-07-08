富達：上半年強積金蝕近2%

香港及環球於新冠肺炎疫情中走過上半年，金融業及經濟均受重創，打工仔亦見血。富達強積金表示，本港強積金市場上半年平均蝕1.94%，當中香港債券基金類別及「預設投資」內的65歲後基金回報相對最為理想，錄得3.33%的平均回報；歐洲股票基金類別的表現則包尾，平均蝕12.5%。



富達國際香港業務總監陸劍平表示，疫情衝擊各地經濟，亦影響投資者情緒，有見部份強積金成員因而轉換投資組合，但整體投資組合轉換情況與過去其他短期市場波動時期相若。他又提醒，強積金屬長遠投資項目，不應受短期波動影響投資計劃及長遠目標；於市況波動時，投資者可善用平均成本法，以較低價購入更多強積金基金單位，或可爭取更為理想的長線回報。



環球股市料樂觀



富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆則指，各地政府紛紛推出大規模救市措施，近期重啟經濟活動，帶動短期市場氣氛，富達對環球股票市場普遍持樂觀態度。中期而言，需留意疫情發展，且政治因素亦會隨著美國大選臨近產生變化。另一方面，政府債仍是重要的避險資產，但在全球低息環境下，其對投資組合的防守力相對下降。



分地區看，美國重啟經濟活動及疫苗研究發展，有助帶動短期市場情緒，但需持續留意第二波疫情爆發帶來的影響。受惠於各項計劃支持，歐洲的經濟前景有望逐漸向好，部份資金因而由歐洲政府債券轉投股票市場。內地方面，簡立恆續稱，內地政府集中於支持實體經濟及加大基建開支，近日活動已有所復甦，疫情持續受控會支持大市表現；不過，雖然資金持續流入利於股票市場，但投資者仍不可忽視中美摩擦升溫的影響。



