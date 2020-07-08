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恒大擬售部份商用物業

2020-07-08 列印
　　據內媒報道，中國恒大（3333）計劃集中出售旗下部份商業物業，包括全國範圍內1000平方米以上的寫字樓、酒店、商舖等物業。

  報道引述接近恒大的人士回應，此次出售屬正常的出售行為，集中推出是希望通過專業團隊去推薦銷售。

  內地樓市復甦勢頭持續，融信中國（3301）昨公佈，6月銷售額按年大增95.7%，至196.3億元（人民幣，下同）；今年上半年其累計合約銷售額約603.6億元，按年上升6.5%。

  雅居樂（3383）6月錄得預售金額148.9億元，亦按年增約兩成；上半年錄得預售金額551億元，按年微降5.3%。

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