中環IFC外望——和電推直播5G月費 瞄準網紅主持

移動通訊進入5G時代，各間營運商均在探索新商機。和電香港（215）昨日起推出針對私人教練、網絡紅人（KOL）等群體的網上直播5G方案，令該類客戶可以使用5G網絡隨時進行線上教學或演出。目前直播方案月費為988元，當中包括100GB的5G數據用量月費388元，以及直播服務月費600元，另外需要一次性付費花費7200元購入專業直播編碼器。



實時線上演出及教學



和電香港是次推出的「5G Live Up直播方案」，每月可向客戶提供100GB的5G數據客戶，約可進行30小時的網上直播，而觀眾累計觀看視頻的時間為300小時，若超過300小時後，客戶須向和電支付每位觀眾每小時2元的費用，不足1小時按1小時計算，合約期為24個月，並須每月支付18元行政費。



除此以外，和電亦會向客戶提供網上售票功能，客戶可自定收費，讓觀眾預先購票或即場付費，和電將會收取票價的6%作為手續費。



德國電訊擬加強與華為合作



德國《商報》（Handelsblatt）引述內部文件指出，德國電訊加強與中國華為的商業合作關係。



德國電訊在5G網絡、雲端服務等業務上均依賴華為作為供應商。報道指出，兩間公司同意在德國電訊的5G網絡上，更多使用「不含美國製品」的零件。德國電訊還要求華為在德國向其提供優於競爭對手的技術優勢，以確保在5G網絡的領先地位。



對於美國以國家安全為由呼籲各國排除華為5G設備，德國政府一直持抗拒態度。德國電訊反對對外國電訊網絡設備供應商實行全面禁令，稱這將降低其靈活性。



德國政府上月表示，至少要到9月，才會同意有關在未來5G網絡中安裝部件的相關規則。



高瞻