特朗普曾倡議打擊聯匯 科技股受捧 美股升177點

美國疫情尚未減退，部份重磅科技股有資金追捧，美股早段仍然向好。美股杜指早段升96點，見25987點，升幅約0.4%；標普指數升0.3%，見3154點；以科技股為主的納斯達克指數升76點近1%，見10442點。



美國近期強勢的科技股繼續有資金流入，蘋果公司以及微軟早段均升1%，至於受疫情直接打擊的航空股仍然偏軟。



港股夜期向好，中段升75點，見26137點，輕微高水8點。



經濟環境未明朗，加上息口預期處於低水平，金價繼續強勢，紐約期金昨晚見每盎司1826.5美元，升0.9%，再創逾9年新高。油價則窄幅上落，紐約期油昨晚升0.1%，見每桶40.7美元水平。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26067點，升177點；納斯達克指數收報10492點，升148點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.33港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見544.30港元，較香港收市價升1.30港元。



彭博引述消息指，美國總統特朗普一些高級顧問提出建議，透過削弱與美元掛鈎的港元聯繫匯率制度，來回應中方在香港實施《港區國安法》。 綜合市場人士分析，美國用作打擊港元聯匯最盡方法，是可禁止香港進行美元結算，但美國亦會好傷，故出此招的機會微乎其微。



兩敗俱傷料出招機會微



報道指，打擊港元聯匯制度的建議，可能是限制香港銀行買入美元，此為美國國務卿蓬佩奧顧問團廣泛討論中所提出的一部份，但目前有關建議並未提交到白宮更高級別官員的討論，反映建議未獲重視，另亦遭其他部門官員強烈反對，擔心此舉只會傷害香港的銀行和美國，而不是中國。



招商永隆銀行司庫蕭啟洪稱，若要打擊港元聯匯，美國可凍結美元資產，只許香港銀行及金管局跟美國聯儲局直接進行美元結算，並由聯儲局定出一個價進行結算，但落實此舉的機會可謂微乎其微，一來因為美國是自由市場，二來此舉會令美國好傷，首當其衝就是在兩地貿易方面，事關美國是收款方為主，且香港作為國際金融中心，與其他國際金融中心有很多美元交易，如無法進行美元結算將多國受累。因此，美國難有精準措施在打擊聯匯之餘，自身可免受傷。



華僑永亨銀行經濟師李若凡指，美國打擊聯匯方法，最盡就是阻撓香港機構參與SWIFT（環球銀行金融電訊協會），無法進行美元結算，切斷香港所有美元交易渠道，但香港為國際金融中心及全球第三大美元交易中心，每日有大量金融交易，要禁香港美元結算的機會甚低。若然一意弧行，對美國亦有損。