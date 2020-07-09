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港匯續強 金管再沽136億

2020-07-09 列印
　　港匯續強，持續於7.75強方兌換包證附近徘徊，金管局昨日兩度入市，共向市場沽出136.63億元，銀行體系總結餘將於本周五升至1605.96億港元。市場人士認為，資金不斷流入本港股市，帶動市場對港元的需求，總結餘上望1800億元。

　　港匯頻繁觸及強方兌換保證，計入昨日金管局兩度入市分別沽出的21.93億元及114.7億元，金管局6月以來已累計沽出約659億元。截至昨晚8時，即期港匯報7.7501；港元1年遠期匯率則於7.768至7.7721之間波動，截至8時報7.7712，較即期低水約212點子。

        另據財資市場公會數據，香港銀行同業拆息個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息報0.39厘，實現四連跌，並創約3年低位。
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