騰訊領軍恒指回升 大摩：最牛睇33400

在重磅股騰訊（700）領軍下，恒指反覆於二萬六關及250天線（26081）上落及企穩收市，收報26129點，上揚153點；大市成交金額略減至1961億元。大摩繼上月中再調高恒指明年年中目標至28000點，最牛睇33400點，潛在升幅27.8%。



大摩發表報告指，2021年6月底恒指目標由23300點調高至28000點；國指目標則由9670點調高至11510點。大摩認為上調指數目標驅動力，源於更高的估值假設，阿里巴巴（9988）、小米（1810）及美團（3690），有機會於九月被納入恒指及國指，鑒於新加入股份的高增長性質，成份股變化或將提高指數估值和盈利增長軌跡。



憧憬「非同權」納成份股



大摩重申，中美緊張關係是市場最大風險的因素，相信其中今年11月舉行的美國總統大選，及疫情反彈或增加市場複雜性。此外，地緣政治風險和受疫情而影響的宏觀復甦進度，也會對股市造成一定破壞性。大摩預期，港股最熊睇淡至19430點，潛在跌幅為25.6%。



「ATMX」昨日勁升，騰訊再遭總裁劉熾平減持，無礙股價破頂支撐大市，高見546.5元，收飆5.23%，報543元。美團逼近200元關口，更以上市新高收市，收飆8%，報199.8元；阿里升2.32%，收報237.8元；小米炒高8.93%，收報16.1元，逼近17元的上市價。



藍籌股個別發展，港鐵（066）料上半年轉蝕4億元，股價挫2.37%，收報41.15元。傳美國建議衝擊香港聯匯制度，包括限制香港銀行買入美元的能力，亦會懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙控（005），滙控急插4.27%，收報37元，成為最弱勢藍籌股。



港鐵盈警急插2.4%



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，周一中港股市氣勢如虹，投資者表現亢奮，興奮過後需要回氣「唞唞」。他指出，近日港股資金充足，為大市帶來動力，目前屬大型反彈，但仍有待確定市況是否踏入牛市。



